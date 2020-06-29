Греф ответил Михалкову, вспомнив о "пикантных ситуациях" с режиссером

Глава Сбербанка ответил на критику режиссера Никиты Михалкова, который уже давно критикует Германа Грефа в своей передаче "Бесогон", сравнивая высказывания главы банка с речами нацистских лидеров. Больше всего Михалкову не нравится, что "Сбер" разрабатывает цифровые платформы образования.

"Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил. Мы хорошо знакомы с Никитой Сергеевичем, в том числе по разным, скажем так, пикантным ситуациям. Не хочу этого комментировать. Михалков обращался к нам не раз и письменно, и устно…", - намекнул Греф в интервью ТАСС.

"Знаете, я стайер, бегун на длинную дистанцию. Время все расставит по своим местам, зачем суетиться? Я не должен ни перед кем оправдываться — ни перед Михалковым, ни перед кем-то другим. Если Никита Сергеевич когда-нибудь сделает в образовании хотя бы малую часть того, что сделано мной лично или командой Сбербанка, тогда и поговорим", - заключил Греф.