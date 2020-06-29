04 Октября 2020
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Политика Свердловская область В России
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Более 20% избирателей Свердловской области проголосовали по поправкам в Конституцию

По сведениям избирательной комиссии Свердловской области, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательные участки пришли 20,77% избирателей, или более 691 тысячи уральцев.

По данным на воскресенье, из общего числа проголосовавших в регионе 88 тысяч человек воспользовались правом проголосовать на дому. 39 тысяч человек приняли участие в голосовании на придомовых территориях.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на всех участках Среднего Урала дежурят наблюдатели – в общей сложности свыше 12 тысяч человек. Они контролируют ход голосования на стационарных участках и участках во дворах, а также на дому. Под руководством уполномоченного по правам человека в Свердловской области продолжает работу центр общественного наблюдения, который отрабатывает всю информацию о возможных нарушениях.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

В целом по России за три дня явка составила 28,46% включая дистанционное голосование. Свое мнение по поправкам в Конституцию высказали 30 миллионов 917 тысяч 512 граждан.

Как сообщало Накануне.RU, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные экзитпола (опроса на выходе с избирательных участков), проведенного на голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно им, 76% проголосовавших россиян высказались "за".

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Более 20% избирателей Свердловской области проголосовали по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, поправки, голосование, избиратели



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