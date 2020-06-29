В Челябинске завершено расследование уголовного дела по факту халатности при ремонте памятника Ленину

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении директора МБУ "Центр историко-культурного наследия" по факту халатности при ремонте памятника Владимиру Ленину на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки КСП Челябинской области.

"Ущерб в размере 1,5 млн руб., выявленный в ходе проверки при реконструкции "Памятника В.И. Ленину", возмещен в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Челябинска", - рассказали в пресс-службе контрольно-счетной палаты региона.

Напомним, на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции город выделил 14,8 млн руб. По итогам аукциона, контракт был заключен с компанией из Перми ООО "Евразия-Сервис". В начале августа 2018 года ремонтные работы были приостановлены из-за жалоб общественности: работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. В конце ноября 2018 года в Челябинске состоялась официальная приемка ремонтных работ памятника Ленину. Объект приняли, но уже тогда коммунисты обратили внимание на образовавшиеся трещины в швах.

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела контрольного мероприятия по расходованию средств областного бюджета, направленных на ремонтные работы объекта культурного наследия регионального значения. Установлено, что более 90% работ выполнены некачественно.

В октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностного лица МБУК "Центр историко-культурного наследия города Челябинска", выразившихся в приемке работ ненадлежащего качества по муниципальному контракту и их дальнейшей оплаты.