В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиоактивных частиц из России

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах опроверг информацию о том, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия.

На данном этапе из-за ограниченного объема данных нельзя определить конкретную страну-источник, говорится в сообщении на сайте института.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня повышение фона радиации, связанное с работой АЭС, в атмосфере Северной Европы.

СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов о том, что радионуклиды поступили со стороны России, пишет Regnum.

Представители концерна "Росэнергоатом" заявили, что атомные электростанции на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - ведут свою работу в штатном режиме. Радиационная обстановка оставалась в пределах нормы, передает РИА Новости.

В августе прошлого года на севере Норвегии зафиксировали повышенный радиоактивный фон.Незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде. При этом отмечалось, что пока невозможно установить, связано ли это с инцидентом в Архангельской области.

Напомним, ЧП произошло 8 августа на военном полигоне ВМФ в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.