04 Октября 2020
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(2006) | Фото: Накануне.ru

СМИ: "ВСМПО-Ависма" ищет покупателей на непрофильный актив

Корпорация "ВСМПО-Ависма" ищет покупателей на свои акции "РусГидро" – 5,96%, купленные два года назад за $330 млн. Сейчас рыночная стоимость пакета оценивается примерно в 19 млрд руб., сообщает "Коммерсант". По данным издания, за счет дохода от сделки крупнейший в мире производитель титана может покрыть часть убытков, которые компания несет из-за кризиса на авиастроительном рынке.
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Акции "РусГидро" являются для корпорации непрофильным активом. Покупая их, руководство "ВСМПО-Ависмы" называло сделку портфельной инвестицией.

Сейчас корпорация находится в тяжелом финансовом положении. Более 70% выручки компании в прошлом году приходилось на экспорт, а сейчас в связи с эпидемией коронавируса такие гиганты как Airbus и Boeing сильно сократили производство.

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СМИ: "ВСМПО-Ависма" ищет покупателей на непрофильный актив

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Теги: всмпо-ависма, непрофильные активы, русгидро, тяжелая финансовая ситуация, титан, авиастроение



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