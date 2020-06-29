04 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
Тюменский нефтегазовый форум, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменский нефтегазовый форум впервые пройдёт в phygital-формате

В этом году Тюменский нефтегазовый форум впервые пройдет в гибридном phygital-формате, который соединит преимущества онлайн- и офлайн-пространств. Участникам и партнерам форума при этом открываются новые возможности, сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия.
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Офлайн-форум включает в себя пленарное заседание, выставку инноваций, круглые столы, технологические дни, которые пройдут с 22-24 сентября 2020 г. в тюменском Технопарке. Одновременно будет запущена виртуальная платформа, на базе которой пройдут онлайн-трансляции всех мероприятий форума и выставка в 3D-формате. Часть событий в рамках TNF пройдет исключительно в онлайн.

"Тюменский нефтегазовый форум пройдёт в так называемом phygital-формате (physical + digital), что означает интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств, - сказал исполнительный директор Технопарка Александр Сакевич. - Это делает деловую программу форума более обширной, интересной, рассчитанной на более масштабную аудиторию. Благодаря виртуализации части мероприятий гораздо больше участников сможет посетить форум, что увеличит популярность и востребованность форума".

Теперь посетить форум виртуально смогут сразу все сотрудники подразделений нефтегазовых и нефтесервисных предприятий. Многие узкоспециализированные встречи, на которые в офлайне недостаточно ресурсов, будут проведены исключительно онлайн, объединяя профильных специалистов со всего мира. Очно пройдёт и традиционные закрытые бизнес-завтраки, и деловые ужины, где личный диалог происходит в непринужденной обстановке. В дальнейшем организаторы форума намерены сделать акцент на образовательных онлайн-мероприятиях, планируя запуск и проведение обучающих программ, семинаров и конференций.

Тюменский нефтегазовый форум – главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня. На него съезжаются более 3 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области топливно-энергетического комплекса.

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Тюменский нефтегазовый форум впервые пройдёт в phygital-формате

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Теги: Тюменский нефтегазовый форум, phygital, общение



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