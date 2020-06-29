В Челябинской области подтверждено 149 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19, три человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 7 тыс. 440 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 196 человек. За сутки были выписаны из больниц 36 человек, всего в регионе выздоровели 4 тыс. 58 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека. От COVID-19 скончалась 52-летняя женщина. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Так, у 61-летней женщины был диффузный атеросклеротический кардиосклероз, а у мужчины 74 лет - хронический лимфолейкоз.