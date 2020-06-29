04 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Упавшее дерево на ул. Ленина 101 (2020) | Фото: vk.com/incekb, Абу

На Среднем Урале чиновника мэрии наказали за гибель пенсионерки в результате урагана

В уральском городе Полевской привлечен к ответственности сотрудник местной администрации. Причиной стала гибель пенсионерки в результате урагана.

Напомним, все случилось вечером 25 мая, когда на Свердловскую область обрушился мощный ветер: возле дома №2 второго микрорайона в Полевском произошло падение ветки тополя на пенсионерку. Женщина получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что дерево, с которого упала ветка, находится на территории общего пользования, которая не была своевременно осмотрена сотрудником администрации Полевского на предмет аварийного состояния зеленых насаждений. В результате обрезка крон деревьев не проводилась, что и привело к трагедии.

По итогам проверки принято решение о спиливании тополей по указанному адресу. Допустивший нарушения сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, а семье погибшей оказана материальная помощь.

Расследование уголовного дела в данный момент продолжается.

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На Среднем Урале чиновника мэрии наказали за гибель пенсионерки в результате урагана

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Теги: ураган, Полевской, прокуратура



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