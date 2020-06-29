04 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
сброс вод, сточные воды (2019) | Фото: sputniksmi.ru

"Норникель" отстранил сотрудников фабрики под Норильском от работы после сброса отходов

В "Норникеле" заявили о нарушении правил эксплуатации хвостохранилища во время принятия решения об откачке отстойника на Талнахской обогатительной фабрике.

В пресс-службе компании сообщили, что руководство фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

Виновные в данном нарушении отстранены от работы. В "Норникеле" заверили, что вероятность утечки отходов производства отсутствует, передает Regnum.

Напомним, в Норильске следователи проводят проверку информации о несанкционированном сбросе жидких отходов в тундровую зону. К проверке также подключились прокуратура и Росприроднадзор.

Как сообщалось, вещества могут попасть в реку Хараелах. На месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время, уточнили в правоохранительных органах. Сейчас перекачка остановлена.

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"Норникель" отстранил сотрудников фабрики под Норильском от работы после сброса отходов

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Теги: норникель, талнахская обогатительная фабрика



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Ранее 28.06.2020 09:58 Мск В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики "Норникеля"

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