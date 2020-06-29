04 Октября 2020
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Герман Греф (2020) | Фото: YouTube

У главы Сбербанка Грефа украли с карты 2 тысячи долларов

Глава Сбербанка Герман Греф тоже становился жертвой кибермошенников, как и многие из россиян. Правда, деньги с его карты увели за рубежом.
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"Однажды у меня попытались украсть деньги, - сообщил он в интервью ТАСС. - Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали. Вернулся в Москву и вдруг слышу, как защелкал мой телефон: пошли сообщения о транзакциях. Смотрю, а с карточки по $500 за раз снимают. Но это было давно. Мы еще не создали систем блокировки, основанных на искусственном интеллекте. У меня успели снять $2 тыс., пока дозвонился в банк и заблокировал карту".

Греф полгода разбирался с банком-эквайером через Visa, после чего ему возвратили всю сумму.

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У главы Сбербанка Грефа украли с карты 2 тысячи долларов

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Теги: герман греф, кибермошенничество, банковская карта, похищение, сбербанк



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