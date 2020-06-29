04 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш (2020) | Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Владимир Мякуш: "Я голосовал за стабильное и успешное будущее наших детей"

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш проголосовал в выходные на участке, который расположен в здании гимназии № 90 в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

Спикер областного парламента лично убедился в безопасности процедуры голосования. На участок Владимир Мякуш пришел одним из первых.

"Сегодня я выразил свою позицию по жизненно важному для каждого гражданина России вопросу. Как наша страна будет жить дальше? Каким будет будущее наших детей и внуков? Для меня нет и не было сомнений: нам нужна сильная, неделимая Россия, от процветания страны зависит и благополучие ее граждан. Я голосовал за стабильное и успешное будущее наших детей", - подчеркнул Мякуш.

Он напомнил, что был представителем рабочей группы, которая непосредственно занималась выработкой поправок в Конституцию, поэтому для него лично важно провести голосование максимально прозрачно и чисто. Чтобы не дать никому повода для провокаций, чтобы не было попыток усомниться в результатах волеизъявления народа.

"Голосование по поправкам для обеспечения безопасности здоровья граждан организовано в течение нескольких дней. Я воспользовался возможностью и пришел сегодня на участок для голосования. Призываю всех южноуральцев выполнить свой гражданский долг и высказать свою позицию по изменениям в Основной закон страны. Сейчас важен голос каждого", - отметил спикер.

Владимир Мякуш также на выходе отдал голос за присвоение Челябинску и Магнитогорску высокого звания "Города трудовой доблести", акция со сбором подписей идет, как известно, параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию.

Владимир Мякуш(2020)|Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Владимир Мякуш(2020)|Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

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Владимир Мякуш: "Я голосовал за стабильное и успешное будущее наших детей"

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Теги: Владимир Мякуш, поправки в Конституцию, голосование



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