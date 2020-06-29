Проценко ответил на сообщения о пакетах для умерших возле больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о том, что вблизи больницы были обнаружены мешки для тел умерших с медицинскими картами.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что находка была сделана прохожими в километре от больницы.

На своей странице в Facebook Проценко написал, что пакеты для перевозки тел умерших были обнаружены за пределами территории медучреждения. Сообщения о том, что в них находились медкарты, Проценко опроверг.

Он подчеркнул, что процедура выдачи тел проводится в соответствии с законом, соответствующие документы из больницы были переданы полиции.

В начале апреля сообщалось, что в Московской городской больнице №40 на Коммунарке не хватает персонала. Главврач больницы Денис Проценко, который и сам заразился коронавирусом, написал в Facebook: "Нам в команду требуются врачи и лаборанты для ПЦР-диагностики".