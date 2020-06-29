В мэрии Екатеринбурга подтвердили рассылку SMS о призах после голосования по поправкам

В мэрии Екатеринбурга объяснили, что за SMS-рассылка приходит жителям уральской столицы от имени городской администрации.

На минувшей неделе многие горожане получили SMS, отправителем которых значилась администрация Екатеринбурга. В сообщениях был указан электронный адрес, по которому, как утверждалось, можно найти местоположение участка для голосования по Конституции РФ, а после участия в нем получить шанс выиграть квартиру или автомобиль.

Некоторые предположили, что рассылкой могут заниматься мошенники. Однако в мэрии заявили, что она проводится по их инициативе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, рассылка осуществляется операторами связи автоматически и без использования персональных данных.

"Она призвана помочь горожанам найти свой участок для голосования и получить дополнительную информацию о мероприятиях, которые проводятся в Екатеринбурге в дни общероссийского голосования", - добавили в мэрии.

Напомним, ранее глава города Александр Высокинский проголосовал по поправкам в Конституцию и принял участие в розыгрыше призов. Голосование продлится до 1 июля включительно.