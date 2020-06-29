04 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

"Челябметрострой" объявил о массовом сокращении работников

"Челябметрострой" в сентябре сократит 172 сотрудников. Соответствующая информация опубликована на сайте главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, компания занималась обслуживанием первого пускового участка первой линии метрополитена. Однако в июне текущего года по итогам аукциона подрядчиком стала компания из Екатеринбурга – ООО "Спецподземстрой".

Всего 158 организаций Южного Урала планируют уволить 1 тыс. 249 работников. Из них шесть организаций уведомили о массовых сокращениях – в них планируется уволить 385 человек.

Так, в рамках ликвидации в июне без работы останутся 12 работников ОП "Центральное" ООО "Главное управление жилищным фондом", а в июле – 58 сотрудников ПАО "Челябэнергосбыт" и 26 сотрудников челябинского филиала ООО "Транснефть Финанс".

О сокращении штата работников также объявили рефрижераторное вагонное депо "Троицк" - филиал АО "Рефсервис" (51 работник) и путевая машинная станция № 176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути (66 сотрудников).

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"Челябметрострой" объявил о массовом сокращении работников

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Теги: Челябметрострой, метро, увольнения, сокращения,



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