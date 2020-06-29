04 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Пожар в лесу (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

Авиакомпания "Ямал" за 92 миллиона будет патрулировать леса округа в поисках пожаров

Власти Ямала заключили контракт на охрану лесов от пожаров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале госзакупок. Договор заключили окружной департамент природного ресурсного регулирования, лесных отношений, развития нефтегазового комплекса и авиакомпания "Ямал". Цена контракта – 92 млн руб., его предмет – "выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров в пожароопасный сезон 2020 г.".

Напомним, летом 2017 г. округ пережил серьезное испытание – горели десятки тысяч га леса. В регионе пришлось ввести режим ЧС, призывая на помощь спасателей из других регионов. Тушили огонь, в частности, из самолетов Бе-200, один вылет которого стоил от 500 тыс. до 1 млн руб.. Эксперты назвали такую борьбу со стихией неэффективной.

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Авиакомпания "Ямал" за 92 миллиона будет патрулировать леса округа в поисках пожаров

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Теги: авиакомпания Ямал, патруль, лес, контракт



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