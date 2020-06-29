Уголовное дело о нападении на Собчак в уральском монастыре пока не возбуждено

В полиции пока воздерживаются от комментариев по поводу инцидента с Ксенией Собчак, который произошел в Среднеуральском женском монастыре.

Напомним, Собчак снимала сюжет для своей передачи о деятельности монастыря и, в частности, о схиигумене Сергие, который вступил в конфликт с Екатеринбургской епархией. Ксения проникла на территорию монастыря, где у нее случился конфликт с насельницами и поклонниками Сергия.

В итоге у журналистов отобрали камеру с отснятым материалом. После этого Собчак написала заявление в полицию.

В ГУ МВД России по Свердловской области пока не комментируют ситуацию. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Главка Валерий Горелых, он "воздержится от комментариев до итогов начавшегося разбирательства".

Как стало известно Накануне.RU, уголовное дело по факту нападения на телеведущую пока не возбуждено.

С заявлением по инциденту выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая сама неоднократно бывала в Среднеуральском женском монастыре. По ее словам, случившееся "вызывает сожаление".

"Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо. Потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем, и, конечно же, не хотел такого конфликта", - цитирует Поклонскую РИА Новости.

Сама Собчак после случившегося назвала Екатеринбург "городом ветхозаветных нравов".