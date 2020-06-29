Известные все лица: югорские общественники и политики делают свой выбор по поправкам в Конституцию

В Югре продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. На сегодняшний день участие в плебисците приняли уже 27,5% от общего количества избирателей, зарегистрированных в округе, это более 310 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе территориального избиркома.

Выразить свое мнение по поправкам в Основной закон страны приходят в том числе и известные югорчане: политики, ученые, общественные деятели.

Губернатор Югры Наталья Комарова проголосовала одной из первых - еще 25 июня. Она отметила, что отдать голос на участке можно, не боясь заразиться коронавирусом - приняты все необходимые меры безопасности.

"Гражданская позиция, взаимовыручка – это основание, на котором стоят Югра, Россия. Исторически так сложилось, что югорчане поддерживают друг друга, проявляют гражданскую ответственность. Это касается и важных решений, которые мы принимаем вместе, как одна большая, дружная семья. По Конституции страны Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – равноправный, самостоятельный субъект Российской Федерации. С пониманием того, что это положение незыблемо, священно, пришло время укрепить фундамент Конституции. Защитить суверенитет, историческую правду, закрепить социальные гарантии – это приоритеты на будущее", – заявила губернатор и призвала принять участие в голосовании.

Не остались в стороне и главы муниципалитетов. В числе уже проголосовавших - и.о. главы Сургута Алексей Жердев. По его словам, на участок он заехал во время инспекционных поездок - процесс занял у него около трех минут, в течение которых произошла выдача средств индивидуальной защиты, получение документов, само голосование Политик отметил, что изучил более двухсот предлагаемых поправок и выделил для себя основные, в число которых вошли поправки о семье и защите родного языка.

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская проголосовала на избирательном участке в Каркатеевы. "Внесение изменений в Основной закон страны — это историческое событие. Поэтому важно выразить свою позицию", – сообщила она.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что проголосовал в родном Барсово. Видеозапись голосования политика опубликована в его личном блоге в соцсетях "Глава в районе".

В числе первых на своем территориальном участке проголосовал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

"Данное голосование – исторический момент. Необходимость внесения изменения в основной закон России продиктована временем. Лично я голосовал за суверенитет нашей страны, за четко прописанные социальные гарантии для граждан", – прокомментировал мэр.

В родной поселок Пионерский приехал член Совета Федерации РФ от региона Эдуард Исаков. Он голосовал по месту прописки.

Как сообщил сенатор в своем Instagram, по его мнению, новые поправки в Конституцию являются "более справедливыми" и "более строгими".

"Я хорошо помню, декабрь 1993 года, когда принимали нынешнюю Конституцию. Тогда тоже шли жаркие дебаты "За" и "Против". И я, несмотря на то, что мне было всего 20 лет, понимал: сейчас решается судьба моей Родины, и это очень важно – сказать "ДА". Сегодня мир изменился и появились новые направления жизни, которые должны быть отражены в Конституции. НКО, волонтерские движения, социальные предприниматели из малого и среднего бизнеса, благотворительные фонды, доступная среда", – высказался политик.

Также участие в голосовании принимают известные общественные деятели. По данным издания "Ugra-news", в Ханты-Мансийске на участок пришел профессор Югорского госуниверситета Павел Гуляев. Информацию о поправках он узнавал из передач по телевидению, и говорит, что они насыщены данными, эта тема широко освещена. Особенно близки ему поправки про пенсионеров.

"Пропустить голосование было нельзя, это не обсуждается. Сейчас организация голосования на высоком уровне. Я такого еще не разу не видел. Я удивлен, что можно прийти в удобное время, в удобное место. Средства индивидуальной защиты – перчатки, – я даже оставлю на память, думаю, в назидание буду внукам показывать", – сообщил он.

Свой голос на избирательном участке №239 в Нефтеюганске отдала общественница Татьяна Завьялова – бывший председатель избиркома еще со времен СССР, а сейчас она является председателем "Общества старожилов Нефтеюганска". Эксперт оценила то, как меняется избирательная система в нашей стране. По ее словам, она становится более открытой, демократичной.

"Мы с семьей с удовольствием пришли на выборы по внесению поправок в Конституцию РФ и приглашаем всех жителей нашего города принять активное участие в этом. Особенно радует то, что в Конституцию вносятся поправки на повышение благосостояние наших граждан, уделяется внимание развитию культуры, родного языка и суверенитета нашей родины. Ежегодная индексация пенсий, повышение заработной платы не ниже МРОТа, все поправки важны", – считает Татьяна Завьялова.

Не остались в стороне от голосования и главные герои "коронавирусной эпохи" – врачи. Они голосуют прямо на работе. Так, коллектив детской поликлиники Нягани проголосовал непосредственно в поликлинике.

Каждому на входе в актовый зал выдавался пакет со средствами индивидуальной защиты: медицинская маска и перчатки, а также ручка. Своим правом выразить личное мнение по предложенным изменениям воспользовались не только сотрудники, находящиеся в данный момент на работе, но и те, кто находится в отпуске, и в отпуске по уходу за ребенком.

Фельдшер отделения ОМПНОО Юлия Ляпкова сообщила, что для нее важна поправка, которая затрагивает интересы семей.

"Считаю, что мой голос важен в первую очередь для моих детей, младшей из которых всего полтора года. Согласно поправкам, государство обязуется создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. И что особо значимо – дети являются приоритетом государственной политики страны", – заявила она.

Главврач поликлиники Ирина Лазарева, комментируя мероприятие, отметила, что для медицинского сообщества как Нягани, автономного округа, так и страны в целом, очень значимы поправки, касающиеся обязательств государства по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, создания условий для ведения ЗОЖ.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Для безопасного волеизъявления есть несколько различных способов участия в плебисците.