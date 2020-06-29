04 Октября 2020
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Происшествия В России
Анатолий Чубайс (2016) | Фото: motti.ru

Дело о хищении имущества у Чубайса на 70 млн рублей вернули в прокуратуру

Суд в Подмосковье вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

Уголовное дело вернулось в прокуратуру для исправления допущенных нарушений, передает ТАСС.

В 2017 году Чубайс заявил в полицию о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков - обвиняется в покушение на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.

Остальные фигуранты проходят только по второму обвинению. Среди них бывший член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин.

Также в 2017 году Чубайс подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Сучкова за вымогательство и клевету. Глава "Роснано" заявил о шантаже со стороны принадлежавшей ему ранее швейцарской компании СFO Concept. Сучков был наемным руководителем этой компании, но в 2011 году Чубайс продал ему СFO Concept.

СFO Concept отвечала за строительство дома для Чубайса в подмосковном поселке.

Как сообщает Regnum, Илья Сучков - брат Игоря Сучкова, который 17 лет работал советником Чубайса. Оба они - дети Василия Сучкова, работавшего с Чубайсом, когда он возглавлял Госкомимущество.

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Дело о хищении имущества у Чубайса на 70 млн рублей вернули в прокуратуру

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Теги: анатолий чубайс, илья сучков, хищение



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