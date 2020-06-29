"Правительству не позавидуешь": Греф оценил положение кабинета Мишустина

Герман Греф, входивший в российское правительство в начале нулевых, пожалел нынешний кабинет министров, сформированный в январе этого года. Глава Сбербанка полагает, что Мишустину и его команде пришлось очень непросто.

"Правительству [РФ] не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация", - заявил Греф в интервью ТАСС.

Сам он назвал возможное свое возвращение в правительство "самым страшным сном". При этом топ-менеджер не собирается через десять лет оставаться на своем посту и не видит себя руководителем любой другой компании: "Категорически нет. Мне интересно образование. Забросил науку, хотя когда-то получал от нее огромное удовлетворение. Знаете, кроме работы в банке, был еще один счастливый период в жизни - преподавание в университете. Может, вернусь в сферу образования. Мне интересны технологии, венчурные инвестиции".