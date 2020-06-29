04 Октября 2020
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Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Анастасия Волочкова ополчилась на нижегородского губернатора: "А совесть у Вас есть?"

Экс-балерина Анастасия Волочкова съездила в Дивеево, пообщалась с местными жителями и разразилась гневным постом в Instagram. Как можно понять из ее сообщения, звезда возмущена запретом главы региона – из-за эпидемии коронавируса запрещено паломничество по православным святыням.
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"Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к СОВЕСТИ этого человека?! Как?! Я заглянула в маленькие домики жителей Дивеево, где мне абсолютно все были рады! А губернатору я бы хотела посмотреть в глаза.. И спросить его хочу публично: "А совесть у Вас есть?!...", - пишет Волочкова (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Напомним, в конце апреля в Дивеево случилась вспышка коронавируса, глава региона Глеб Никитин сообщил, что она была связана с паломниками. "В селе Дивеево были достаточно давно введены серьезные ограничения посещений. Как показало время, это было сделано абсолютно правильно. Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре", - пояснил Глеб Никитин.

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Анастасия Волочкова ополчилась на нижегородского губернатора: "А совесть у Вас есть?"

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Теги: анастасия волочкова, дивеево, вспышка коронавируса, глеб никитин, карантин



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