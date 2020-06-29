В Челябинске на мужчину, застрелившего собаку, возбудили уголовное дело

В Челябинской области на мужчину, застрелившего хаски, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

"Проводятся дальнейшие следственные действия", - сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел 27 июня на карьере за ЖК "Александровский". Мужчина застрелил собаку на глазах у хозяйки из-за дикой утки, после чего ушел. Его задержали в этот же день.