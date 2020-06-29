Собчак назвала Екатеринбург "городом ветхозаветных нравов"

Ксения Собчак назвала Екатеринбург "городом ветхозаветных нравов". Такое определение столицы Урала, где она провела выходные, показалось ей уместным после получения письма от неизвестного человека, предложившего отомстить за нее.

"Ксения, я видел видео, в вашем телеграм-канале. Если вы ещё раз захотите туда пойти у меня есть 50 хорошо натренированных бойцов, мы скрутим, эту охрану, а сестра которая вас ударила, будет стоять на коленях, если вам будут, нужны мои люди, вы скажите, мы туда подъедем", - говорится в послании, полученном телеведущей (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Это письмо Собчак опубликовала тоже в telegram-канале. "Екатеринбург – явно город ветхозаветных нравов! Как грится, спасибо, но не нужно", - подписала она цитату из послания.

Напомним, журналистка снимала в Екатеринбурге сюжет для своей передачи о деятельности Среднеуральского женского монастыря и, в частности, об схиигумене Сергии, который вступил в конфликт с Екатеринбургской епархией и отрицает существование коронавируса. Ксения проникла на территорию монастыря, там у нее случился конфликт с насельницами и поклонниками Сергия из числа крепко сложенных молодых мужчин. У режиссера съемочной группы Собчак оказалась сломана рука, саму Ксению толкнула одна из монахинь, телеведущая упала в цветник. У журналистов также отобрали камеру с отснятым материалом. Собчак написала заявление в полицию.