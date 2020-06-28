Путин делает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО Москва Московская область
Владимир Путин (2020) | Фото: Kremlin.ru

Путин делает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что делает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня.

Все они показали отрицательный результат. При этом, глава государства сообщил, что когда стало известно о болезни Михаила Мишустина, стало ясно, что президент "просто обязан действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график".

Как сообщало Накануне.RU, 30 апреля глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с Путиным рассказал о том, что тест показал положительный результат на коронавирус. Обязанности премьера были временно возложены на его заместителя Белоусова. Ранее сообщалось, что премьер-министр находится в состоянии средней тяжести и постоянно контактирует по телефону с членами кабинета министров. Заседания он проводил прямо из больничной палаты.

Также во время интервью Путин сообщил, что ввел следующее правило - премьер-министр и президент никогда не летают в одном самолете, и даже не летают на разных самолетах в одно и то же время.

Кроме того, отвечая на вопрос, не опускались ли у него руки на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, глава государства заявил, что кризисная ситуация должна только мобилизовывать его и других представителей власти, а о том, чтобы опустить руки, нельзя даже думать.

Комментируя конспирологические теории о том, откуда был занесен вирус, Путин отметил, что для успешной борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин делает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, коронавирус, тесты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети