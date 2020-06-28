Путин делает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что делает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня.

Все они показали отрицательный результат. При этом, глава государства сообщил, что когда стало известно о болезни Михаила Мишустина, стало ясно, что президент "просто обязан действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график".

Как сообщало Накануне.RU, 30 апреля глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с Путиным рассказал о том, что тест показал положительный результат на коронавирус. Обязанности премьера были временно возложены на его заместителя Белоусова. Ранее сообщалось, что премьер-министр находится в состоянии средней тяжести и постоянно контактирует по телефону с членами кабинета министров. Заседания он проводил прямо из больничной палаты.

Также во время интервью Путин сообщил, что ввел следующее правило - премьер-министр и президент никогда не летают в одном самолете, и даже не летают на разных самолетах в одно и то же время.

Кроме того, отвечая на вопрос, не опускались ли у него руки на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, глава государства заявил, что кризисная ситуация должна только мобилизовывать его и других представителей власти, а о том, чтобы опустить руки, нельзя даже думать.

Комментируя конспирологические теории о том, откуда был занесен вирус, Путин отметил, что для успешной борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения