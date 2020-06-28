Владимир Путин заявил, что из коронакризиса Россия выйдет с минимальными потерями

Президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет, поспособствует выходу из кризиса, связанному с коронавирусом, с минимальными потерями.

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой", - заявил глава государства в ответ на вопрос о том, пережила бы наша страна этот кризис в условиях, которые были 20 лет назад.

Глава государства напомнил, что в 90-е России гуманитарную помощь оказывали не в связи с техногенными катастрофами, а как беднейшей стране мира, чтобы "с голоду не помирали". Без внешних кредитов Россия не могла зарплату выплачивать и даже военным не платили месяцами.

"У нас с 1999 года по 2019-й удвоился ВВП страны, то есть экономика выросла в два раза, инфляция составляла 2600 процентов, даже в 1997 году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%, а сейчас у нас по году было три", - констатировал президент.

В условиях сегодняшнего дня, по словам Путина, ставится ориентир в 4%, и скорее всего, где-то такой процент будет. Он также напомнил, что сейчас на выплаты россиянам с детьми и поддержку экономики и пострадавших отраслей направляются деньги - из резервов, возможностей бюджета, которые выросли в 50 раз за 20 лет.

"Сейчас у нас только экспорт в прошлом году составил почти $25 млрд, вообще такое трудно было себе даже представить. Сказали бы кому в начале 2000-х, никто бы не поверил, мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, это реальное достижение", - уверен Путин. Он добавил также, что рост промышленности составил 90%, а в обрабатывающих отраслях производство выросло более чем в два раза.

"Да, нам еще очень многое нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, по сути это другая страна. То, что нами сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - заявил Путин.

Также президент заявил, что за месяцы пандемии не разочаровался ни в ком из чиновников, которые ранее были назначены на высокие посты. Он подчеркнул, что все чиновники "пахали и пашут с утра до ночи".Говоря о сбоях с выплатами медикам, которые возникли на первом этапе применения этой меры, Путин заметил, что в этом "разгильдяйства никакого нет". "Просто люди по-другому поняли", - пояснил он.