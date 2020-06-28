Одиозный схиигумен Сергий отказался уходить из РПЦ

Схиигумен Сергий (Романов) сделал новое заявление. В своем видеоролике, опубликованном на хостинге YouTube, он отказался покидать РПЦ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Много кривотолков на данный момент ходит вокруг моего имени. Не могут состояться церковные суды, не дают на руки суть обвинительного заключения, размытого в необоснованных утверждениях: непослушание епископу и раскол. В чем непослушание, в чем раскол? Гробовое молчание", - заявил схиигумен.

Он также заявил, что "современные епископы получили власть, деньги и славу от Христа, а теперь "своими экуменическими ересями и отступлениями Его преследуют, живут за счет Христа и еще воюют с Ним".

"Из РПЦ я не уйду, уходить надо тем, кто ввели нас во Всемирный Совет Церквей, через экуменизм готовят царство антихриста", - высказался отец Сергий. По мнению священника, заблуждения епископов привели к "пандемии неверия, к закрытию церквей".

В заключение схиигумен призвал православных россиян не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он заявил, что якобы "вне зависимости от согласия или несогласия будет узаконен рабовладельческий строй".

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. Кроме того его ждет суд по делу о распространении фейков о коронавирусе.

Также накануне Ксения Собчак опубликовала видео, снятое ее помощницей во время начала конфликта между съемочной группой журналистки и насельниками Среднеуральского женского монастыря, откуда Екатеринбургской епархии противостоит схиигумен Сергий (Романов).

Сторонники схиигумена считают, что телеведущая сама спровоцировала конфликт, а также незаконно пыталась проникнуть на территорию, хотя ей в этом отказали.