Россияне пожаловались, что их принуждают голосовать по поправкам в Конституцию

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что комиссию поступило 115 жалоб от россиян на возможное использование административного ресурса и принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Памфиловой, из них 113 жалоб напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах. Избирком оперативно рассматривает жалобы, некоторые направляет в прокуратуру и к руководителю того или иного субъекта РФ.

Также по словам председателя избиркома, два обращения связаны с тем, что людей якобы принуждали голосовать за определенный результат - какой именно она не уточнила.

"Я надеюсь, что таких обращений больше не будет", - заявила она.