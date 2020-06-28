Куйвашев проверил работу Центра общественного наблюдения за голосованием по поправкам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил Центр общественного наблюдения, в котором волонтеры следят за ходом голосования по поправкам в Конституцию. В ЦОН, который разместился в парке "Россия - моя история", организована "горячая линия", на нее поступают вопросы организационного характера, а также сигналы, требующие проверки на соблюдение законности процесса.

Об особенностях работы ЦОН рассказала инициатор его создания - уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Евгений Куйвашев высоко оценил работу площадки. Также он пообщался с волонтерами.

"Сам я проголосовал в первый день, чтобы протестировать, как организован процесс. Большое внимание мы уделяем безопасности проведения голосования. Сегодня все идет штатно, работают более 2,5 тысяч избирательных участков.

Жители нашей области всегда отличались активной гражданской позицией, и желание контролировать прозрачность и легитимность электоральных процессов всегда в Свердловской области было и есть", - сказал губернатор.

"Самое главное, эти молодые ребята получают здесь возможность убедиться в том, что мы здесь действительно проверяем прозрачность процесса голосования", - отметила Татьяна Мерзлякова.