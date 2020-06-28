Победа не хочет в Тамбов: ФК "Урал" взял верх над тамбовчанами

Екатеринбургский ФК "Урал" сыграл очередной матч в Премьер -Лиге. Екатеринбуржцы оказались сильнее ФК "Тамбов". Как передает корреспондент Накануне.RU, оранжево-черные выиграли со счетом 2:1. Перефразируя известную песню Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов" победа не хочет в Тамбов. Победа стала первой в 11 матчах для команды.

На 13-й минуте опасный момент был зафиксирован возле ворот "Тамбова". Плотный удар на счету Эрика Бикфалви. На 19 - й минуте гол с пенальти забил тот же Бикфалви. "Урал" вышел вперед. В штрафной рукой сыграл тамбовский футболист. На исходе 44-й минуты опасно пробил камерунец Петрус Бумаль. Но футбольный снаряд прошел над перекладиной.

На 67-й минуте Отман Эль-Кабир подал угловой и мяч не смог забить Денис Кулаков. Буквально через считанные минуты "Урал" пропустил: мяч на счету тамбовского игрока Михаила Костюка. Но "шмели" быстро оправились и счет стал 2:1 Мяч на счету одного из лидеров команды Эрика Бикфалви.

Но уже на 84-й минуте уральцы остались в меньшинстве. Был удален автор гола, румын Эрик Бикфалви. ФК "Урал" в таблице поднимается на 10 место. Следующий матч шмели проведут против "Оренбурга" на выезде.