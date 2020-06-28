Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список пострадавших отраслей

Правительство РФ включило железнодорожные и водные пассажирские перевозки в перечень отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее включить эти отрасли в список пострадавших просил президент России Владимир Путин.



"Спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам", - говорится в сообщении правительства.

Пострадавшие от коронавируса отрасли могут рассчитывать на отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и платежей по аренде, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. Кроме того, для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ.



