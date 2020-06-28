Оставайтесь дома: в Югре продлен режим самоизоляции

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 5 июля включительно, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Число умерших в ХМАО достигло 48 человек, причем за последние двое суток было объявлено о семи случаях (в субботу появилась информация о смерти трех человек, в воскресенье – четырех).

С начала пандемии число заболевших составляет более 8,4 тыс. человек. Регион входит в топ-лидеров по приросту заболевших.