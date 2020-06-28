Смолов забил "Барселоне" в чемпионате Испании и помог "Сельте" не проиграть

Российский нападающий Фёдор Смолов забил второй мяч за "Сельту" в чемпионате Испании.

Накануне 30-летний форвард помог своей команде не проиграть лидеру чемпионата "Барселоне". Домашний матч в Виго завершился ничьей - 2:2.

Отметим, что это второй гол арендованного у московского "Локомотива" Смолова в 11 проведённых играх за "Сельту". В данный момент команда располагается на 16-й строчке в таблице, оторвавшись от зоны вылета на 8 очков.

"Барселона" же всё ещё лидер чемпионата с 69 очками, однако у преследующего её мадридского "Реала" 68 баллов и игра в запасе.