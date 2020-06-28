"Москвичом не стал". Владимир Якушев прилетел в Тюмень, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию РФ

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев прилетел в Тюмень и принял участие в голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Бывший губернатор сообщил, что до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени, считает себя тюменцем и москвичом не стал.

"Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг", - заявил он.

Министр отметил, что изменения в Основной закон страны предложили и сформулировали сами граждане. Он заявил, что они очень актуальны и своевременны.

"По всей стране прошло бурное и серьезное обсуждение поправок, в котором приняли самое активное участие все общественные институты. Теперь наступил очень важный момент, когда каждый из нас имеет право и должен сказать свое да или нет. Конечно, голосование проходит в непростых условиях. Мы еще не до конца победили пандемию новой коронавирусной инфекции. Но важность сегодняшних дней в истории страны переоценить невозможно", - заявил Якушев.