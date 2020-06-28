03 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

ДНР снова приостановила пропуск людей с Украины

Из-за сложной ситуации с коронавирусом на Украине ДНР приостановила пропуск граждан через единственный работавший КПП "Еленовка". Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина.
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КПП был открыт 22 июня на выезд из ДНР и 25 июня на въезд обратно. Однако на Украине число заражений вирусом не снижается и в июне начало снова расти. Поэтому принято решение приостановить пропуск. Обратно пустят лишь тех, кто прописан на территории ДНР и согласен на обязательную двухнедельную обсервацию.

МЧС ДНР развернуло мобильный госпиталь для размещения на обсервацию прибывших с Украины. Установлено 14 каркасных палаток и пневмокаркасных модулей, которые обеспечены электричеством, холодной и горячей водой. На территории госпиталя установлен дезинфекционно-душевой автомобиль для гигиенической помывки с полной санитарной обработкой. Вместимость госпиталя - 56 койко-мест, при необходимости она может быть увеличена до сотни. Сейчас в госпитале находятся 55 человек.

Не исключено, что приостановка работы КПП была вызвана тем, что Киев снова пошел на провокацию. Донецк заранее направил Киеву перечень людей, получивших разрешение на въезд, но Украина специально пропускала всех желающих. В результате в "серой зоне" собралось несколько десятков человек. То есть отчасти Киев добился своей цели - снова представил ДНР в невыгодном свете.

Источники телеграм-канала "Dontel - Донецкий телеграм" подтверждают, что основной причиной стало нежелание Киева контактировать с ДНР - он нарочно выпускает всех желающих в ДНР, чтобы их было намного больше, чем мест для обсервации в республике. Позиция же ДНР состоит в том, чтобы контролировать ситуацию и пропускать граждан только по согласованным спискам, а не всех подряд. Но Киев демонстративно не идет на контакт. Граница будет закрыта минимум неделю.

Отметим, что ситуация с коронавирусом на Украине более напряженная, чем в ДНР. С марта вирус был выявлен у 43 тыс. жителей Украины, более 1100 умерли. В ДНР было выявлено более 1100 случаев заражения и 70 летальных исходов. По отношению к населению общее число заражений на Украине в два раза выше.

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ДНР снова приостановила пропуск людей с Украины

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Теги: Украина, ДНР, КПП, коронавирус, граница



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