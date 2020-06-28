На Ямале от коронавируса за сутки умерли три человека, из них двое - медики

На Ямале за сутки скончались трое пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них двое - медицинские работники. Как сообщил директор департамента здравоохранения автономного округа Сергей Новиков, это первые потери среди ямальских медиков.

"В Ноябрьске скончалась фельдшер службы скорой помощи. Как медицинский работник она могла иметь контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией. Заболела в середине мая, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, которая протекала в тяжелой форме и осложнилась сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Почти месяц наша коллега находилась на поддержке аппаратов ИВЛ, боролась за жизнь, врачи Ноябрьской больницы делали все возможное, мы очень надеялись на лучшее, но организм не выдержал. Еще один летальный случай у медицинского работника произошел ранее – скончалась старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы. Отмечу, что она заразилась не на работе – контакта с больными у нее не было. Однако это никак не умаляет утраты для ямальского здравоохранения, для семьи погибшей", - сообщил Сергей Новиков.

Третий погибший - мужчина 46 лет с диагнозом внебольничной пневмонии. Течение болезни усугубилось наличием ряда хронических заболеваний, интенсивная терапия не дала результата.

Всего за сутки на Ямале было выявлено 154 новых случая коронавируса. Лидером по-прежнему остается Новый Уренгой - 41 случай. Кроме того, за сутки выявлен 21 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 1893).

Ханты-Мансийский автономный округ вновь на третьем месте среди регионов по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки коронавирус был подтвержден у 285 человек в 16 муниципалитетах. Лидеры - Сургут (95), Когалым (47), Нижневартовск (44).

Всего лабораторно подтвержденных случаев — 8402. По месту инфицирования: контактные установлены – 128, контакты уточняются – 157. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 70, с симптомами ОРВИ – 143, в бессимптомной форме заболевания – 72.

За сутки в регионе умерли четверо пациентов.

В Тюменской области за минувшие сутки было подтверждено 67 новых случаев заболевания и 2953 всего. Шестеро новых заболевших - дети. Семь человек из общего числа болеющих находятся на аппаратах ИВЛ. 156 человек в обсерваторах (из них девять детей), 1288 человек остается под медицинским наблюдением, 3702 человека находятся на перевахтовке.



За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.