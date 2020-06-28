На Среднем Урале число летальных исходов пациентов с COVID-19 приближается к сотне

На Среднем Урале зарегистрирован новых случай смерти больного с COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Общее число случаев с начала пандемии уже составляет 91. В настоящий момент состояние 141 госпитализированного пациента врачи оценивают как тяжелое, 112 человек находятся в реанимации, из них 53 - на аппаратах ИВЛ. 601 человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего с начала пандемии число заболевших новой коронавирусной инфекцией составило 12 302 человек.

За сутки выявлено 209 новых случаев COVID-19. Выписано - на одного человека больше - 210.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+92), Алапаевского, Артемовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.