В Москве число пациентов с COVID-19 продолжает стремительно снижаться

В России выявлен 6 791 новый случай коронавируса,сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 735 человек.

Москва - 717

Московская область - 325

Ханты-Мансийский АО - 285

Иркутская область - 232

Нижегородская область - 222

Санкт-Петербург - 217

Свердловская область - 209

Воронежская область - 188

Ямало-Ненецкий АО - 154

Челябинская область - 152

Красноярский край - 143

Республика Тыва - 124

Республика Коми - 114

Архангельская область - 114

Саратовская область - 110

Ростовская область - 109

Ульяновская область - 106

Ставропольский край - 98

Волгоградская область - 98

Новосибирская область - 98

Мурманская область - 93

Хабаровский край - 85

Омская область - 83

Приморский край - 81

Пензенская область - 80

Алтайский край - 78

Курская область - 76

Тульская область - 76

Карачаево-Черкесская Республика - 74

Ивановская область - 71

Республика Дагестан - 71

Белгородская область - 68

Брянская область - 68

Тюменская область - 67

Оренбургская область - 64

Самарская область - 62

Республика Карелия - 59

Краснодарский край - 59

Забайкальский край - 59

Псковская область - 58

Чувашская Республика - 58

Томская область - 55

Кабардино-Балкарская Республика - 54

Тверская область - 53

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Пермский край - 52

Ленинградская область - 50

Новгородская область - 50

Владимирская область - 49

Республика Адыгея - 49

Республика Башкортостан - 47

Кемеровская область - 47

Калужская область - 45

Тамбовская область - 45

Рязанская область - 44

Смоленская область - 42

Орловская область - 41

Ярославская область - 41

Республика Татарстан - 41

Республика Хакасия - 41

Амурская область - 41

Камчатский край - 41

Республика Мордовия - 40

Липецкая область - 39

Курганская область - 39

Костромская область - 37

Астраханская область - 37

Республика Алтай - 36

Кировская область - 31

Магаданская область - 28

Республика Бурятия - 26

Республика Северная Осетия - 25

Республика Марий Эл - 25

Удмуртская Республика - 22

Сахалинская область - 21

Республика Калмыкия - 20

Вологодская область - 19

Республика Ингушетия - 17

Чеченская Республика - 17

Калининградская область - 15

Севастополь - 5

Еврейская АО - 4

Республика Крым - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.