03 Октября 2020
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Общество
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Москве число пациентов с COVID-19 продолжает стремительно снижаться

В России выявлен 6 791 новый случай коронавируса,сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 735 человек.

Москва - 717

Московская область - 325

Ханты-Мансийский АО - 285

Иркутская область - 232

Нижегородская область - 222

Санкт-Петербург - 217

Свердловская область - 209

Воронежская область - 188

Ямало-Ненецкий АО - 154

Челябинская область - 152

Красноярский край - 143

Республика Тыва - 124

Республика Коми - 114

Архангельская область - 114

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Чеченская Республика - 17

Калининградская область - 15

Севастополь - 5

Еврейская АО - 4

Республика Крым - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.

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В Москве число пациентов с COVID-19 продолжает стремительно снижаться

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Теги: коронавирус, covid-19, новая сводка, заболевшие, выздоровевшие, умершие, статистика



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