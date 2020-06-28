В Москве число пациентов с COVID-19 продолжает стремительно снижаться
В России выявлен 6 791 новый случай коронавируса,сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.
За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 735 человек.
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Севастополь - 5
Еврейская АО - 4
Республика Крым - 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.