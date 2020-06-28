03 Октября 2020
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сброс вод, сточные воды (2019) | Фото: sputniksmi.ru

В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики "Норникеля"

В Норильске следователи проводят проверку информации о том, что накануне в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики (предприятие "Норникеля") был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Красноярскому краю.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации пол Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение",- сообщили в ведомстве.

К проверке также подключились прокуратура и Росприроднадзор.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник, на месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами.

"По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время. По результатам разведки установить границы вытекания жидкости невозможно из-за заболоченности местности", - уточнили в правоохранительных органах. Сейчас перекачка остановлена.

Существует угроза, что вещества могут попасть в реку Хараелах.

Напомним, ранее в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Как сообщалось, следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино в результате аварии на ТЭЦ. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. При этом "Норникель" отрицает информацию. Как следует из презентации компании для инвесторов, боны установлены на реке Амбарная, которые сдержали попадание топлива вниз по течению в озеро.

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В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики "Норникеля"

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Теги: Норникель, Талнахская обогатительная фабрика, сброс отходов, проверка



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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2020 09:12 Мск "Норникель" отстранил сотрудников фабрики под Норильском от работы после сброса отходов

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