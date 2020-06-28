У режиссера Собчак диагностировали перелом после конфликта в Среднеуральском монастыре

Врачи травматологического пункта №2 в Екатеринбурге диагностировали перелом кисти у режиссера Сергея Ерженкова после конфликта в Среднеуральском женском монастыре, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Ерженкова.

По данным издания, диагностирован перелом шиловидного отростка левой лучевой кости.

Напомним, Ксения Собчак опубликовала видео, снятое ее помощницей во время начала конфликта между съемочной группой журналистки и насельниками Среднеуральского женского монастыря, откуда Екатеринбургской епархии противостоит схиигумен Сергий (Романов).

Сторонники схиигумена считают, что телеведущая сама спровоцировала конфликт, а также незаконно пыталась проникнуть на территорию, хотя ей в этом отказали.

В ситуации предстоит разбираться правоохранительным органам - Ксения Собчак написала заявление в полицию. В Екатеринбургской епархии сообщили, что изучают ситуацию, связанную с нападением на съемочную группу Ксении Собчак. Также в епархии попросили воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.