Епархия попросила журналистов "не нагнетать" ситуацию с избиением Собчак в Среднеуральском монастыре

Церковь просила журналистов не нагнетать ситуацию с избиением Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, сообщает РБК со ссылкой на Екатеринбургскую епархию.

Обстановку в монастыре в пресс-службе епархии назвали "нездоровой".

"Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка".

Напомним, Ксения Собчак опубликовала видео, снятое ее помощницей во время начала конфликта между съемочной группой журналистки и насельниками Среднеуральского женского монастыря, откуда Екатеринбургской епархии противостоит схиигумен Сергий (Романов).

Сторонники схиигумена считают, что телеведущая сама спровоцировала конфликт, а также незаконно пыталась проникнуть на территорию, хотя ей в этом отказали.

В ситуации предстоит разбираться правоохранительным органам - Ксения Собчак написала заявление в полицию.