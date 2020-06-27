В ЦИК объяснили, почему дистанционное голосование проводится только в Москве и Нижегородской области

Зампред Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев объяснил, почему для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выбрали только Москву и Нижегородскую область.

"Мы видим, что явка на дистанционном голосовании очень высока (72%). И можно говорить совершенно точно - такое голосование востребовано. Оба региона (Москва, Нижегородская область) отличаются большим количеством жителей, которые имеют личные кабинеты на информационных ресурсах (госуслуги и mos.ru соответственно). Кроме того, важна была личная заинтересованность глав регионов в применении этой процедуры. Также регионы оценивались по уровню информированности и заинтересованности граждан", - заявил Булаев.

Впрочем, он считает, что раз формат популярен, то его надо предоставить всем россиянам: "Применение процедуры дистанционного голосования в дальнейшем, в том числе на федеральном уровне, зависит уже не только от административных решений. Уже невозможно не учитывать востребованность дистанционного голосования! Решения о внедрении и применении будут подчинены той воле, которая демонстрируется гражданами регионов.

Надо дать такую возможность всем, а граждане сами решат, воспользоваться ей или нет".