02 Октября 2020
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Политика В России Москва
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

В ЦИК объяснили, почему дистанционное голосование проводится только в Москве и Нижегородской области

Зампред Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев объяснил, почему для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выбрали только Москву и Нижегородскую область.
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"Мы видим, что явка на дистанционном голосовании очень высока (72%). И можно говорить совершенно точно - такое голосование востребовано. Оба региона (Москва, Нижегородская область) отличаются большим количеством жителей, которые имеют личные кабинеты на информационных ресурсах (госуслуги и mos.ru соответственно). Кроме того, важна была личная заинтересованность глав регионов в применении этой процедуры. Также регионы оценивались по уровню информированности и заинтересованности граждан", - заявил Булаев.

Впрочем, он считает, что раз формат популярен, то его надо предоставить всем россиянам: "Применение процедуры дистанционного голосования в дальнейшем, в том числе на федеральном уровне, зависит уже не только от административных решений. Уже невозможно не учитывать востребованность дистанционного голосования! Решения о внедрении и применении будут подчинены той воле, которая демонстрируется гражданами регионов.

Надо дать такую возможность всем, а граждане сами решат, воспользоваться ей или нет".

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В ЦИК объяснили, почему дистанционное голосование проводится только в Москве и Нижегородской области

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Теги: цик, электронное голосование, николай булаев, поправки в конституцию



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