В Петрозаводске в руках у мужчины взорвался газовый баллон
В Петрозаводске в руках у мужчины взорвался туристический газовый баллон. В республиканском управлении МЧС сообщили, что ЧП произошло на ул. Краснофлотской, для ликвидации последствий привлекались 12 человек и три единицы техники. На фото с места происшествия видно, что взрывом в квартире выбило окно и погнуло сайдинг, которым обшита стена дома.
По данным источника агентства "Республика", баллон объемом около 0,5л взорвался в руках у мужчины – его госпитализировали с ожогами головы и рук.
Место происшествия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Карелия