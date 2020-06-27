В Петрозаводске в руках у мужчины взорвался газовый баллон

В Петрозаводске в руках у мужчины взорвался туристический газовый баллон. В республиканском управлении МЧС сообщили, что ЧП произошло на ул. Краснофлотской, для ликвидации последствий привлекались 12 человек и три единицы техники. На фото с места происшествия видно, что взрывом в квартире выбило окно и погнуло сайдинг, которым обшита стена дома.