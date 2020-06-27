В Вологде женщина проголосовала дважды – на "стационарном" участке и во дворе

В Вологодской области полиция проверяет попытку двойного голосования по поправкам в Конституцию. Факт такого голосования установила областная избирательная комиссия, она же сообщила о случившемся в ЦИК и правоохранительные органы.

В пресс-службе облизбиркома сообщили, что инцидент произошел 26 июня на одном из участков в Вологде. Женщина, якобы, получила бюллетень и проголосовала в помещении своего участка по прописке, а потом повторила действие на участке, развернутом во дворе жилого дома.

В избиркоме считают случившееся "спланированной провокацией" и указывают на то, что возможная нарушительница – член ТИК Вологодского района от КПРФ.

Напомним, ранее в Москве полиция начала проверку двойного голосования (электронного и обычного) журналиста Павла Лобкова. В ЦИКе тоже заявили, что его действия похожи на провокацию.