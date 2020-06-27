В Анапе мужчину и мальчика унесло на надувном матрасе в море

В районе поселка Сукко (Анапа) днем в субботу, 27 июня, унесло в Черное море надувной матрас, на котором были мужчина и мальчик.

Спасатели начали поиски, к ним привлекли вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Спустя четыре часа пропавших удалось найти. Их подняли на борт вертолета, состояние здоровья у пострадавших удовлетворительное

"Они доставлены в аэропорт Геленджика, переданы медикам. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщили в пресс-службе управления.