02 Октября 2020
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Байконур (2012) | Фото:meteocenter.net

На помощь медикам Байконура прилетели врачи ФМБА – в поселке космодрома вспышка коронавируса

На Байконур прилетел спецборт Роскосмоса со сводным отрядом медиков ФМБА России. Этим же рейсом в поселок рядом с космодромом прилетели аппараты искусственной вентиляции легких, две тысячи комплектов средств индивидуальной защиты, лекарства.

"Роскосмос и ФМБА России предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на комплексе "Байконур", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в поселке при космодроме.

"Медицинское сопровождение комплекса "Байконур" осуществляет Центральная медико-санитарная часть № 1 (ЦМСЧ № 1) ФМБА России. Медицинская организация полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой, также усилен кадровый состав. В настоящее время в ЦМСЧ № 1 ФМБА России работают 6 инфекционистов и 8 анестезиологов-реаниматологов", - сообщили в Роскосмосе.

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На помощь медикам Байконура прилетели врачи ФМБА – в поселке космодрома вспышка коронавируса

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Теги: байконур, космодром, вспышка коронавируса, фмба



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