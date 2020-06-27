"Православный Талибан": Собчак написала заявление в полицию на насельников Среднеуральского монастыря

Ксения Собчак опубликовала видео, снятое ее помощницей во время начала конфликта между съемочной группой журналистки и насельниками Среднеуральского женского монастыря, откуда Екатеринбургской епархии противостоит схиигумен Сергий (Романов).

На кадрах видно, что Собчак пытается общаться с несовершеннолетним ребенком – по ее словам, героем расследования о деятельности монастыря. Съемочную группу окружают насельницы-монахини и мужчины (вероятно, из числа приверженцев Сергия). При попытке Собчак пройти дальше на территорию монастыря, чтобы общаться с другими героями ее расследования, ей преграждают путь. Оператора Сергея Ерженкова попытались скрутить, повалив на землю, также, по его словам, забрали камеру. Сама Собчак упала в цветник, когда ее за одежду схватила одна из монахинь.

Сторонники схиигумена считают, что телеведущая сама спровоцировала конфликт, а также незаконно пыталась проникнуть на территорию, хотя ей в этом отказали.

Потасовка Собчак и насельницы монастыря. Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

"Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо. Вообще этот монастырь это прямо настоящий Православный Талибан ("Талибан" - запрещенная в РФ исламистская террористическая организация, - прим. Накануне.RU). Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам надеюсь предстоит разобраться полиции", - написала Собчак в telegram.

"Девушка в черном и фиалковом платке с нами-Христина,которая свидетельствует о побоях ,когда была подростком. Филипп-в камуфляжных штанах-тоже бывший послушник которого избивали кабелем,и по три дня морили голодом. Мы готовили фильм об издевательствах над детьми в среднеуральском женском монастыре", - добавила журналистка.