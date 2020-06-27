02 Октября 2020
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бюллетень, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Киев выступил с заведомо ложным заявлением о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

МИД Украины призвал Запад усилить антироссийские санкции из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму. При этом в Киеве не постеснялись солгать, что голосование будто бы также проходит в ДНР и ЛНР.

В заявлении украинского ведомства говорится, что Украина "решительно осуждает" "противоправное" голосование в Крыму и Донбассе через "принудительно навязанные" российские паспорта. То есть еще раз исказив действительность.

Что касается голосования жителей ДНР и ЛНР, имеющих гражданство РФ, то они могут проголосовать только на 12 участках в Ростовской области.

На днях Киев выразил Москве протест против парадов в Крыму и Донбассе, который остался без ответа. Вероятно, и нынешнее провокационное заявление Киева тоже будет проигнорировано.

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Киев выступил с заведомо ложным заявлением о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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Теги: Украина, поправки в конституцию, голосование, Крым, ДНР, ЛНР



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