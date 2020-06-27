В РПЦ призвали расследовать инцидент с избиением Собчак в монастыре на Урале

В РПЦ прокомментировали инцидент с Ксенией Собчак – она заявила, что ее и съемочную группу избили в Среднеуральском женском монастыре.

О причине конфликта телеведущая умалчивает, но говорит, что у ее оператора отобрали камеру. Ксения вызвала полицию, которую пока так и не дождалась. "Полицию вызвали полчаса назад. До сих никто не приехал. Екатеринбург,как так?", - пожаловалась экс-кандидатка в президенты России в своем telegram-канале "Кровавая барыня".

"Я считаю, что любое нападение должно расследоваться, и в рамках данного расследования должны быть установлены причины и обстоятельства. Исходя из этого должна определяться необходимая мера реагирования на подобный инцидент. В любом случае, как вам хорошо известно, в Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов, который находится под церковным судом. Уже было два заседания церковного суда, и ожидается продолжение судебного процесса. Он объяснений церковному суду не даёт, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи", - заявил в интервью радио "Говорит Москва" заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Напомним, у схиигумена Сергия (Романова) конфликт с Екатеринбургской епархией. Буквально накануне должно было состояться заседание епархиального суда, но Сергий снова не явился.

Схиигумен Сергий. Фото: YouTube

Собчак пишет, что собирается делать расследование про деятельность Романова: "Про этого человека мы делали расследование. Помимо призывов отрицать пандемию,мы расследовали издевательства над детьми . У нас несколько разных показаний бывших послушников,которые свидетельствуют что их избивали когда они были подростками в качестве "наказания" за провинности".

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (в миру – Романов Николай Васильевич) выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили его в служении.