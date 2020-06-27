"Избили, камеру отобрали бугаи": Собчак не пустили в женский монастырь

Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале о нападении на нее и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая опубликовала видео, в котором видно, как ее выпроваживают с территории монастыря насельницы и мужчины крепкого телосложения.

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так что я упала и держали пока били ерженкова. Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи", - пишет Собчак (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В опубликованном видео Ксения говорит, что вызывает полицию, указывает на одну из насельниц и говорит, что та ее била. Также Ксения жалуется на то, что у нее отобрали телефон.

"Сейчас грузится видео-здесь плохая связь. На телефон мой героический помощник Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея,отобрали камеру и как толкнули на землю меня,и как били Филиппа ,бывшего послушника,который и рассказал нам историю которую мы расследуем, как над ним ,когда он был ребенком , издевались когда он был подростком в монастыре", - написала позже Собчак.

Что стало причиной конфликта Собчак не сообщает. Фото: telegram-канал "Кровавая барыня"

Собчак приехала в Екатеринбург накануне – снимать сюжет про конфликт местной епархии и отказавшегося ей повиноваться схиигумена Сергия (Романова), известного отрицанием коронавируса. Она стала чуть ли не единственным журналистом, которому разрешили накануне пройти на территорию монастыря. Примечательно, что на Урал телеведущая прилетела с разбитым носом – по ее словам, это результат неудачного падения накануне.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (в миру – Романов Николай Васильевич) выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили его в служении.