В Пермском крае коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы

В Пермском крае за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом: 31 человек направлен в больницу, 24 лечатся амбулаторно дома, под наблюдением врачей, сообщили в краевом оперштабе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3529. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 26 июня – 1,03). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.