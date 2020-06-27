Руководитель курганского штаба ОНФ рассказал, зачем пришел голосовать

Руководитель курганского отделения Общероссийского народного фронта Федор Теребенин проголосовал в пятницу, 26 июня, в Шадринске.

Глава ОНФ отметил несколько новых предлагаемых статей Конституции, которые ему оказались наиболее близки и понятны.

"Поправки направлены на защиту и поддержку простого народа. А это для меня самое главное! После внесения исправлений главный закон страны, наконец, обретёт ценностный смысл, понятный каждому гражданину. Дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики, и на первое место поставлено их духовное и нравственное развитие, воспитание на основе патриотизма и уважения к старшим", - отметил Теребенин.

"Фронтовик" добавил, что семейные ценности становятся определяющими.

"Государство берёт на себя обязанности по защите института брака как союза мужчины и женщины и создание условий для достойного воспитания детей в семье", - сказал Теребенин.

После принятия предложенных поправок любой руководитель страны будет обязан заботиться о благосостоянии всего народа, поддержке пенсионеров и социально незащищенных граждан - считает глава зауральского отделения ОНФ.

"Любые федеральные и региональные законодательные акты, которые могут ухудшить материальную жизнь людей, теперь будут противоречить Конституции", - заключил Теребенин.