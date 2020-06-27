Руководитель курганского штаба ОНФ рассказал, зачем пришел голосовать 

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
Федор Теребенин (2020) | Фото: ОНФ

Руководитель курганского штаба ОНФ рассказал, зачем пришел голосовать 

Руководитель курганского отделения Общероссийского народного фронта Федор Теребенин проголосовал в пятницу, 26 июня, в Шадринске.

Глава ОНФ отметил несколько новых предлагаемых статей Конституции, которые ему оказались наиболее близки и понятны.

"Поправки направлены на защиту и поддержку простого народа. А это для меня самое главное! После внесения исправлений главный закон страны, наконец, обретёт ценностный смысл, понятный каждому гражданину. Дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики, и на первое место поставлено их духовное и нравственное развитие, воспитание на основе патриотизма и уважения к старшим", - отметил Теребенин.

"Фронтовик" добавил, что семейные ценности становятся определяющими.

"Государство берёт на себя обязанности по защите института брака как союза мужчины и женщины и создание условий для достойного воспитания детей в семье", - сказал Теребенин.

После принятия предложенных поправок любой руководитель страны будет обязан заботиться о благосостоянии всего народа, поддержке пенсионеров и социально незащищенных граждан - считает глава зауральского отделения ОНФ.

"Любые федеральные и региональные законодательные акты, которые могут ухудшить материальную жизнь людей, теперь будут противоречить Конституции", - заключил Теребенин.

Федор Теребенин(2020)|Фото: ОНФ

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Руководитель курганского штаба ОНФ рассказал, зачем пришел голосовать 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Федор Теребенин, ОНФ, Курган, голосование, поправки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети